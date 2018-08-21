Рар: Германия упустила момент, чтобы судить пособников нацистов

ФОТО: Концлагерь Травники // Википедия

Немецкий политолог объяснил НСН, почему власти ФРГ поместили последнего надзирателя концлагеря в дом престарелых, а не в тюрьму.

Последний пособник нацистов, 95-летний Яков Палий после депортации из США в Германию был помещён в дом престарелых, сообщает издание Bild. Он был надзирателем в концлагере «Травники», где обучали специалистов для окончательного решения еврейского вопроса, и где был обустроен конвейер смерти. Ему приписывают участие в эпизоде с расстрелом 6 тысяч человек в ноябре 1943 года.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему власти Германии так гуманно обошлись с пособником фашистов. По его словам, тех, кто имел прямое отношение к преступлениям против человечности, уже не осталось в живых, а судить по всей строгости закона пожилых людей в ФРГ запрещено.

«Это не первый случай. Во-первых, Германия уже пропустила этот момент, чтобы судить людей, которые были в ответе за все эти зверства. Они все умерли, а остались только те, кому уже под 90 лет. Остались те, кто был тогда в самом юном возрасте, они были причастны, но не на руководящих постах. Поэтому всегда могут сказать, что они не при чём, слушались старших и повиновались тем правилам и законам, которые были. Крупных преступников уже нет в живых. Их можно было 15-20 лет назад судить, но не сделали этого. К тому же, в европейских правовых рамках есть ограничения — если человек больной, очень старый, если он не понимает, что вокруг происходит, есть смягчающие обстоятельства. Его тогда могут судить, но не обязательно посадят в тюрьму — отправляют в закрытые санатории. Сейчас его поместили в дом престарелых, он оттуда не убежит, будут разбирать его дело, но дают ему шанс подготовиться к судебному процессу», — объяснил Александр Рар.

По его словам, немецкая юстиция по-прежнему занимается вопросами поиска тех, кто был причастен к нацистским преступлениям, и кого ещё можно судить. Яков Палий не является изначально гражданином Германии — он выходец из украинской семьи, родившийся в Польше. В 1949 году он мигрировал в США, предоставив властям ложные сведения о своём прошлом. В 1957 году он получил американское гражданство. О его причастности к нацистскому лагерю смерти стало известно в начале 2000-х. Более десяти лет велось дело о его депортации, так как формально он никогда не имел немецкого гражданства. Вопрос о его судьбе решался властями Германии, США, Польши и Украины. Точку в этом деле поставил президент США Дональд Трамп, настоявший на депортации Палия.