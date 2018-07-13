РАН: Раздражает Украина ЕС или нет, но европейцы её не бросят

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Завотделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН объяснила НСН, почему Евросоюз не оставит Киев, независимо от выполнения им минских соглашений.

Украинский вопрос начинает раздражать Европу и перестаёт быть первым для переговоров на международной арене. Такое мнение высказал в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич после посещения берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, европейцы не понимают, почему Киев не выполняет минские соглашения.

Завотделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потёмкина в эфире НСН заявила, что, как бы себя ни вела Украина — Евросоюз от неё не отвернётся.

«Конечно, ЕС не может устраниться от украинского вопроса. Украина — объект программы "Восточного партнёрства". И Европейский союз взял на себя ответственность за положение дел на Украине, за выполнение соглашения об ассоциации. И поэтому, будет он раздражаться, не будет, всё равно отношения с Украиной будут поддерживаться. Как и необходимые с точки зрения ЕС реформы там будут поддерживаться, независимо от того, будет выполнять Украина минские соглашения или не будет», — заявила Потёмкина.

Более того, впечатления украинского парламентария идут в разрез с теми взаимными похвалами, которые расточали накануне друг другу украинский глава правительства и его шведский коллега, заметила собеседница НСН.

«Недавно, кстати, на сервере EUObserver была статья Гройсмана, премьер-министра Украины, и главы правительства Швеции. Совместная статья, и такие восхваления демократическим реформам, которые в Украине проводятся! Такое впечатление сложилось по этой статье, что Украина — это уже Швеция. Поэтому совершенно они не собираются Киев оставлять. Конечно, эта тупиковая ситуация не может не раздражать, но не до такой степени, чтоб ЕС Украину оставил», — заключила Потёмкина.

Добавим, что, по словам депутата «Оппозиционного блока» Верховной Рады, минские соглашения не выполняются только из-за того, что коалиция и президент блокируют этот вопрос.