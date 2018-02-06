РАН: Мигранты вынуждают немцев голосовать за правых

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Константин Воронов в эфире НСН заявил, что доля мигрантов в некоторых землях Германии достигает колоссальных 16% от общего населения.

Миграционный кризис может заставить коренных жителей Германии переселиться в Польшу и Венгрию – в те страны, которые менее лояльны к беженцам. Как сообщает польское издание Do Rzeczy, такой позиции придерживается глава ассоциации помощи беженцам Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte Ребекка Зоммер. По её мнению, мигрантов-мусульман невозможно интегрировать в европейское общество. Они делают ситуацию в стране невыносимой.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что проблема мигрантов в ФРГ уже заставила коренных немцев отдать свои голоса за правую партию «Альтернатива для Германии».

«Этот наплыв, это давление усиливается. С точки зрения бундесбюргера, дискомфорт нарастает. И это, как вы знаете, отразилось на последних парламентских выборах, когда "Альтернатива для Германии" стала второй, а в некоторых землях третьей партией по влиянию. Возникла буквально, как Феникс из пепла, из ничего. Её влияние, конечно, очень сильно. Хотя некоторые пытаются представить её в качестве некой профашистской партии, там всё неоднозначно. И большой контингент этой партии – не только членов, но и поддерживающих её, выступают за то, чтобы Германия стала всё-таки Германией. Не превращалась в какое-то новое "существо". Но опасения очень серьёзные и масштаб проблем очень серьёзный. Потому что в Германии – при всей её величине – примерно 80 миллионов человек – доля мигрантов и их детей в первом поколении уже превышает порядка 12-14% населения. А в некоторых землях эта цифра доходит до 16%. Это большой контингент, который меняет лицо страны», - отметил собеседник НСН.

Между тем, вариант бегства жителей Германии в другие страны эксперт назвал апокалиптическим вариантом развития сценария.

«До этого дело в ближайшее время точно не дойдёт. Поскольку немцы сами должны решить вопрос о том, какая перспектива их ожидает, кем они хотят быть, и с каким лицом Германия продолжит существовать. Проблема идентичности нации не снята текущими политическими событиями. Тем более, проблема миграции имеет свои взлёты и падения. Сейчас со стороны Ближнего Востока и северной части Африки давление миграционной волны несколько упало. Но оно вновь может увеличиться. Это такая долгосрочная проблема, которая требует осмысления и принятия каких-то политических, экономических и социальных решений», - заключил Константин Воронов.

В 2015 году Европу захлестнул сильнейший миграционный кризис. Ряд стран, сред которых оказались Польша и Венгрия, выступили против введения квот и призывали сдерживать потоки беженцев. Германия, в свою очередь, пыталась разместить как можно больше мигрантов. Однако после устроенных ими терактов немецкое общество стало активно выступать против такой политики.

Добавим, по последним данным, на территории Германии проживают около 11 тысяч исламистов, 743 из них представляют потенциальную опасность. Известно, что порядка 950 жителях страны, которые за последние годы уехали в Ирак и Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок и организаций.