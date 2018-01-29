РАН: Переизбрание Ниинистё улучшит отношения Финляндии и РФ

В эфире НСН Валерий Журавель напомнил, что действующий президент Финляндии изучает русский язык.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё вновь победил на выборах. Ему удалось набрать 62,7% по итогам проверки всех бюллетеней. Об этом сообщили в Минюсте страны. Таким образом, он будет находиться на посту президента страны второй срок, сообщает Газета.ру .

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН рассказал, как переизбрание Ниинистё отразится на диалоге с Россией (слушайте аудио).

«Я думаю, что с его переизбранием отношения значительно улучшатся. В такие моменты надо подчеркнуть, что он постепенно изучает русский язык и подчёркивает, что тем самым проявляет уважение государству, которое находится рядом с [Финляндией]», - отметил Журавель.

Напомним, Саули Ниинистё принимал участие в выборах в качестве независимого кандидата. После подсчёта голосов стало понятно, что он повторил результат, которого достиг в 2012 году. Стоит отметить, что его ближайшему сопернику Пекке Хаависто удалось набрать лишь 12,3 %, пишет РЕН ТВ .