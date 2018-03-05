РАН: Пекин увеличивает расходы на оборону из-за угрозы со стороны США

Эксперт в эфире НСН рассказал, что КНР потратит выделенные средства не на солдат, а на технику.

Пекин увеличит расходы на оборону на 8,1%. Сумма, которая в 2018 году будет выделена на данную сферу, вырастет до 175 миллиардов долларов. Такая цифра обнародована в докладе о работе правительства, который был опубликован 5 марта во время ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщает RT.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН объяснил, на какие вызовы таким образом отвечает Китай (слушайте аудио).

«Каждый год Китай увеличивает расходы на оборону на 7-8% от базового показателя, потому что в нынешних условиях, когда США не далее, как месяц назад, включили Китай в состав основных противников наряду с Россией, Ираном и Корейской республикой. Китай вынужден держать порох сухим и увеличивать расходы на оборону. Хочу заметить, что расходы, которые Китай тратит на оборону, они идут не на увеличение воинского призыва, а на совершенствование военной техники», - подчеркнул эксперт.

Напомним, на данный момент Китай по объёму военных расходов находится на втором месте, уступая лидерство лишь Соединённым Штатам Америки. В 2017 году сумма инвестиций в оборонную сферу выросла лишь на 7%. Это наименьший показатель за несколько лет, сообщают «Известия» .