РАН: Китай ставит не на ядерное оружие, а на экономическую экспансию

Павел Каменнов в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию вокруг ядерных разработок Пекина.

Наращивать ядерный потенциал Китая для устрашения России и США призвали эксперты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как пишет Лента.ру, на сайте НОАК опубликован соответствующий доклад.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов призывает не драматизировать ситуацию.

«Такие заявления время от времени появляются, но реальной основы они не имеют. Потенциал постепенно наращивается. Но он многократно уступает ядерному потенциалу России и тем более Штатов. Китай не включается в гонку ядерных вооружений. Он создает достаточный потенциал для ядерного сдерживания. То есть готов нанести ответный удар. В принципе, его стратегия оборонительная, он не собирается нападать первым. Он занят экономической экспансией - в этом суть его внешней политики. На данном этапе. В дальнейшем все может меняться. Но весьма маловероятно», - сказал собеседник НСН.

Напомним, на прошлой неделе стрелки часов Судного дня были переведены на 30 секунд вперёд. Теперь они показывают 23 часа 58 минут. Это означает, что до ядерного конца света осталось всего две минуты.