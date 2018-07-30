РАН: Евролибералам не удастся заработать очков на «российском вмешательстве»

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Специалист Института мировой экономики и международных отношений предрек провал инициативе главы либералов в Европаламенте о расследовании вмешательства Кремля в дела ЕС.

Глава либералов в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал Европу последовать примеру спецпрокурора США Роберту Мюллеру и начать расследование относительно вмешательства России в политику ЕС. В своем Twitter политик пообещал в сентябре заняться чисткой интернета и социальных сетей.

Несмотря на влиятельность либералов в Европарламенте и фигуры самого Верхофстадта, вряд ли в Европе удастся запустить процесс о российском вмешательстве аналогичный тому, что проводит в США Мюллер. Такое мнение в эфире НСН высказал завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Либеральное направление в Европарламенте представлено заметной и влиятельной фракцией. Либералы – это одно из основных направлений политического спектра европейских стран. Кроме того, сама фигура Верхофстадта достаточно влиятельна, так он был и премьер-министром, и занимал высшие руководящие посты в Еврокомиссии и прочих евроструктурах», – сказал Воронов.

Сомнительно, однако, что нынешняя ситуация в Европе будет способствовать запуску такого разбирательства.

«Не уверен, что либералам удастся по американской модели вот этого судебного разбирательства начать новую охоту на ведьм, – продолжил специалист. – Сейчас такой политический момент в Европе, когда подобные инициативы не будут пользоваться поддержкой. В мае следующего года пройдут выборы в Европарламент, будут формироваться новые фракции либералов, демократов, евроскептиков. Многие предвещают усиление евроскептиков, правопопулистов. В этом случае еврооптимисты сократят свое влияние».

К тому же отношения между США и Европой не настолько безоблачны, чтобы либералы смогли на процессе о «российском вмешательстве» заработать себе политические дивиденды.

«Не знаю, как либералам удастся поднять на этом волну и увеличить политический вес. Заявление происходит на фоне обострения отношений по разные стороны Атлантики – США и ЕС. Вряд ли на этом можно нажить какие-то большие политические дивиденды. Предстоящие выборы в Европарламент не сулят ничего хорошего для этого направления политического спектра в европейском парламенте и в Евросоюзе в целом», – полагает Константин Воронов.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер пообещал закончить расследование о российском вмешательстве к 1 сентября 2018 года. В настоящее время подведены предварительные итоги. Между тем, Сенат и Палата представителей Конгресса США завершили свои расследования. Они сделали заключение о том, что Россия вмешивалась в избирательные процессы Соединенных Штатов. Мнения законодателей относительно сговора Дональда Трампа и Москвы, однако, расходятся. Кремль и представители Белого дома опровергают наличие каких-либо связей Трампа с Россией.



