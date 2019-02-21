Ракеты и масло. В США не испугались послания Путина

Российский президент Владимир Путин посвятил большую часть своего послания Федеральному собранию, прошедшего 20 февраля в Москве, вопросам внутренней политики, но не обошел стороной и насущные вопросы в отношениях с Вашингтоном. Как его выступление восприняли в американских СМИ, рассказывает НСН.

Издание Bloomberg расценили социальную программу, намеченную Путиным, как самую амбициозную, которую российский лидер когда-либо представлял. Речь идет о предложениях Путина по выплатам многодетным семьям, по финансированию борьбы с бедность, по ипотечным каникулам для безработных и по повышению пенсии. Однако, считает обозреватель Bloomberg, Леонид Бершидский, эти обещания могут пройти мимо граждан РФ.

«Эти обещания вряд ли впечатлят россиян, тем более, когда так очевидно, что они прозвучали после перемены общественного мнения не в пользу Путина. Все, что он обещал в этом году, можно было сделать годом ранее, и с большим количеством ресурсом, если бы Путин не тратил многие годы на конфронтацию с Западом», — замечает Bloomberg.

Газета The New York Times, в свою очередь, в материале под названием «Угрожая США, Путин обещает россиянам ракеты и масло» отмечает, что российский лидер «удвоил ставки» на угрозы против Соединенных Штатов.

«Россия разработает и развернет любые системы вооружения, которые понадобятся для обеспечения безопасности, сказал Путин, несмотря на то, что, как он прекрасно знает, затратная гонка вооружений в 1980 году в совокупности с падающими ценами на нефть внесла свой вклад в развал Советского Союза», — пишет газета.

NYT также выделила в речи президента РФ то, что он, обсуждая решение США покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не критиковал американского лидера Дональда Трампа, а вместо этого «намекнул, как делал ранее, что главе США мешает тайное “глубинное государство” (deep state)».

Напомним, что в Госдепе США прозвучавшие в послании Путина заявления об американских ракетах назвали «пропагандой». Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что «заявления президента Путина являются продолжением российских пропагандистских попыток избежать ответственности за нарушения ДРМСД», передает Reuters.



