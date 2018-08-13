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Психиатр поставил диагноз Анджелине Джоли. Она больна дисморфоманией

13 Августа 2018 в 13:00
Психиатр поставил диагноз Анджелине Джоли. Она больна дисморфоманией
Анджелина Джоли ФОТО: flickr
В Центре изучения расстройств пищевого поведения посоветовали, что делать, если мысли о внешних недостатках не дают спокойно жить.
Знаменитая актриса Анджелина Джоли обратилась в психиатрическую клинику из-за стремительного снижения веса. Звезда Голливуда никак не может оправиться после развода с Бредом Питтом, изводит себя диетами. Ее вес приблизился к критической отметке в 44 кг при росте 169 см. Как пишут «Дни.ру», лечение займет никак не меньше двух недель, поэтому съемки Джоли в главной роли во второй части картины «Малифесента» приостановлены.

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова в эфире НСН рассказала, как правильно вести себя тем, кто, как и Джоли, слишком много и долго думает о мнимых несовершенствах своего тела.

«Есть такое определение для этого типа психического расстройства, это «дисморфомания» или навязчивая мысль о внешнем недостатке и с реальностью это не имеет ничего общего. Это всего лишь мысль. Иногда речь об одном недостатке, иногда – о нескольких. Самое неправильное в этом случае – пытаться исправить это недостаток, потому что его объективно нет. А если и кто-то его исправляет, то мысль навязчивая о нем не уходит», - пояснила эксперт.

Западные таблоиды пишут, что Джоли стала пациенткой психиатрической клиники, которая специализируется на лечении булимии и анорексии. И в ней Анджелина уже была, еще, будучи замужем. Похоже, что неудавшаяся семейная жизнь, а затем и последовавший бракоразводный процесс в корне изменил жизнь звезды, и, увы, не в лучшую сторону.

«Если человек в какой-то момент понимает, что мысль о каком-то внешнем недостатке начинает занимать слишком много времени, нужно обратиться к психологу. Если он не поможет, то нужно идти к психиатру. Есть препараты, которые позволяют снизить мозговую активность в этой области. Так что Джоли, обратившись к специалисту, сделала правильно», - считает Анна Коршунова.
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Психиатры, чтобы понять обуреваем ли человек этой навязчивой мыслью, советуют следить, сколько времени голова занята мнимыми внешними недостатками. Лишают ли эти мысли радости жизни, нормального общения? И если ответ положительный, то следует искать помощи врачей.



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