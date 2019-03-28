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Против майданов: Россия не отступится от Венесуэлы

28 Марта 2019 в 08:06
Против майданов: Россия не отступится от Венесуэлы
ФОТО: kremlin.ru

Эксперты рассказали НСН, зачем в Боливарианской республике российские военные, и почему они оттуда не уйдут.

США следует покинуть Сирию прежде, чем давать советы России по Венесуэле, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что рассмотрит все средства, чтобы заставить Москву очистить Боливарианскую республику от российских военных.

Ранее о бессмысленности угроз в адрес России в эфире НСН говорил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его мнению, российская позиция по Венесуэле не может поменяться под американским санкционным давлением.

«Санкции давно уже перестали быть инструментом, который как-то влияет на те решения, которые принимаются в Москве или конкретными российскими гражданами. Совершенно очевидно, что это политическая акция, демонстрация своего недовольства нашей позицией по Венесуэле. Представить себе, что это каким-то образом повлияет на эту позицию, изменит ее, абсолютно бессмысленно и абсурдно», — заверил сенатор.

Сенатор: Никакие санкции не смогут отвратить Россию от Венесуэлы

Ранее стало известно, что в Венесуэлу прибыли около ста российских солдат во главе с высокопоставленным генералом. Это вызвало возмущение американской стороны. В российском МИД дали пояснения Вашингтону: специалисты из РФ находятся на территории Венесуэлы в соответствии с Соглашением между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве, заключённом в мае 2001 года.

Более того, у России нет цели вмешиваться в дела республики. Москва лишь может помочь официальным властям Венесуэлы справиться с кризисом и избежать сценария Майдана, заметил в эфире НСН декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Чичин.

Эксперт: Российские военные хотят предотвратить майдан в Венесуэле

«В военной поддержке нет никакой необходимости, если ее кто и может и должен оказать, так это Куба. Россия этого делать не должна. А вот в плане предотвращения майданов, это — да. Ситуация может создаться похожей на украинскую. США пытаются давить на Венесуэлу через Хуана Гуайдо, создать напряженность, экономически задушить страну. И может быть, что народ, доведенный до отчаяния отсутствием продуктов питания и медикаментов, может выйти на улицы. В данном случае надо предотвратить сценарий майдана», — заключил Чичин.

Напомним, самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о неких «тактических действиях», назначенных на 6 апреля. В этот срок он намерен свергнуть официального главу республики Николаса Мадуро. Какие именно действия намерен предпринимать лидер оппозиции, на данный момент не известно.

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