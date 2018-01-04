Президент Латвии уровнял ветеранов Красной Армии и СС

Президент Латвии подписал закон об уравнивании прав ветеранов Красной Армии и СС. Ранее этот документ принял парламент республики. Согласно ему, статус участника Второй мировой войны могут получить те, кто сражался на территории Латвии в составе регулярной армии как СССР, так и нацистской Германии, передает ТАСС. В российском МИД уже выразили недовольство этим законом. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, латвийские власти «сделали шаг к обелению нацистских преступников».