Правительство США временно не работает

Правительство США приостановило работу. Республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии бюджета для финансирования министерств и ведомств. Власти Соединенных Штатов Америки впервые с 2013 года осталось «без денег». 20 декабря истек срок действия резолюции о временном финансировании, теперь министры будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, поскольку полноценный бюджет на 2018 год не принят. Эксперты полагают, что законодатели постараются разрешить ситуацию уже в эти выходные, точные сроки пока не сообщаются.