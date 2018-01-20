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Правительство США временно не работает

20 Января 2018 в 13:22
Правительство США временно не работает

Правительство США приостановило работу. Республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии бюджета для финансирования министерств и ведомств. Власти Соединенных Штатов Америки впервые с 2013 года осталось «без денег». 20 декабря истек срок действия резолюции о временном финансировании, теперь министры будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, поскольку полноценный бюджет на 2018 год не принят. Эксперты полагают, что законодатели постараются разрешить ситуацию уже в эти выходные, точные сроки пока не сообщаются.

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