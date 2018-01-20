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Повторного голосования по Brexit не будет

20 Января 2018 в 15:27
Повторного голосования по Brexit не будет

Нового голосования по Brexit не будет. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по выходу страны из Евросоюза. По ее словам, граждане Великобритании уже высказали свою точку зрения: они хотят покинуть ЕС. Напомним, палата общин 18 января приняла законопроект о Brexit. В его поддержку выступили 324 депутата, а против - 295. Мэй отметила, что Соединенное Королевство остается частью Европы. «Мы покидаем ЕС, но не покинем Европу», — подчеркнула премьер-министр.

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