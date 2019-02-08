Посол Сербии: Военные США в Косове угрожают всем Балканам

ФОТО: Армия НАТО/Flckr/Рівне Вечірнє

Чрезвычайный и полномочный Посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с НСН не исключил, что подготовленная США и НАТО армия Косово может атаковать мирных сербов.

США и НАТО готовят косовских военных, однако нет гарантий, что их не будут применять против сербского населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что «край остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов, туда бегут террористы-возвращенцы из Сирии и Ирака», передает РИА Новости.

Чрезвычайный и полномочный Посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с НСН заявил, что вопрос, который затронул Василий Небензя, очень серьёзный, и касается стабильности не только Сербии, но и всего Балканского региона.

«Мне кажется, что заявление, который сделал Василий Небензя, обосновано. Известный факт, что некоторые западные правительства и службы готовили и вооружали сепаратистскую организацию "Освободительная армия Косово". Она подняла восстание против Сербии и поэтому произошла агрессия НАТО на Югославию. Из кадров "Освободительной армии Косово" сегодня фактически состоит вся управленческая структура так называемого Косово, а на самом деле южного сербского края – Косово и Метохия. Здесь политика, на самом деле, является продолжением террористической организации ОВК или УЧК. (UÇK - алб. Ushtria Çlirimtare e Kosovës — прим. НСН)», - отметил Славенко Терзич.

Чрезвычайный и полномочный Посол Сербии в России добавил, что в настоящий момент очень большое количество боевиков на Ближнем Востоке в рамках ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ – прим. НСН) приходит с территории Косово и Метохии. В настоящий момент территория так называемого Косово является горячей точкой радикального ислама.

Резюмируя, Славенко Терзич напомнил, что после агрессии НАТО в 1999 году террористы ОВК выгнали около 250-ти тысяч сербов из их домов, уничтожили или разрушили около 150 сербских церквей и монастырей. Несмотря на это, некоторые западные правительства и организации поддерживают создателей так называемой «Армии Косово». Она имеет очень агрессивные планы не только в центральной Сербии, но и в других регионах Балкан – Черногории, Македонии. По его мнению, такая политика является главной причиной нестабильности. Ответственность за будущие события будут нести те, кто поддерживает эту политику и эти организации.

Напомним, косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Между тем, ранее стало известно, что Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за окончательное соглашение между Приштиной и Белградом. Как отмечает издание Gazeta Express, с таким заявлением выступил глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи во время дебатов в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. По его словам, в том случае, если небольшая коррекция границы — это цена окончательного мирного соглашения, это должно быть приемлемым.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе с НСН заявил о том, что слова Хашима Тачи пока нельзя воспринимать однозначно.