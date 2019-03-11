Попахивает маразмом. В Тбилиси оценили тяжбу между ветвями царского дома Багратионов

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал НСН, почему в Грузии так много жителей, которые могут оспорить царскую грузинскую фамилию.

Тбилисский городской суд рассмотрит спор глав двух ветвей грузинского царского дома Багратионов за право носить царскую фамилию. Местные СМИ сообщают, что глава одной из ветвей царского дома Багратионов князь Нугзар Багратион-Грузинский и его дочь Анна оспаривают право на престол другой ветви Давида Багратиона-Мухранского. Ожидается, что в качестве экспертов в судебном заседании 12 марта примут участие известные грузинские историки, среди которых академик Академии наук Грузии Роин Метревели.



Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН высказал сомнение в том, что суд сможет разобраться в споре Багратиона-Грузинского и Багратиона-Мухранского.

«Мне известны случаи, когда люди сумели из архива представить материалы, в том числе царского времени. Им удавалось вернуть фамилию, потому что в свое время они изменили ее, спасаясь от большевиков. Но в данном случае попахивает маразмом, потому что Багратионов в Грузии огромное количество. У царя Ираклия это была не единственная ветвь, было 17 или 18 сыновей, и все были весьма плодовиты. Тут речь идет о каком-то проценте населения», - считает специалист.

Кроме того, в советское время многие простолюдины приписывали себе фамилии известных аристократов.

«К тому же известно, что в советское время, когда была свобода в выборе фамилии, многие брали лучшие фамилии грузинской аристократии. И порой это делали даже не этнические грузины, - пояснил Мамрадзе. - Так что такой кавардак имеет место. Не думаю, что в данном случае горсуд сумеет разобраться».

В целом идея восстановления монархии в Грузии популярна уже много лет, однако она может привести, по мнению собеседника НСН, к кровавым распрям между аристократическими ветвями.

«Еще за год до развала СССР, после того, как объявила Грузия о своей независимости, уже возникли монархические движения. Дескать, восстановить бы монархию и все будет замечательно, будет порядок и процветание. Ровным счетом все наоборот было, особенно в последнее столетие монархические ветви грызли друг друга, как могли и постоянно находились в состоянии очень кровавых междоусобиц. Так как Грузия и Польша – мировые рекордсмены по проценту населения, которые имели дворянский титул (другое дело – качество этого дворянства), то тут все это чревато», - полагает глава грузинского Института стратегии и управления.

Возвращение к монархическому строю грозит стране лишь очередным кризисом.

«Не представляю, чтобы бюджет Грузии мог сохранять монархию и все это финансировать, так как это происходит в странах с монархическим строем. Это ничего не принесло бы, кроме нового кризиса. Это чистая теория, потому что никакой основы для того, чтобы изменить конституцию и добиться того, что Грузия станет демократической монархией типа Великобритании, Голландии или Швеции, в стране нет», - уверен Петр Мамрадзе.

Летом 2017 года католикос-патриарх всея Грузии Илиа II заявил, что страна должна подумать о смене строя на конституционную монархию. По его мнению, строй, при котором «царь царствует, но не управляет», принесет спокойствие стране. Сейчас Грузия является республикой.