Помощь Турции со стороны Болгарии объяснили непониманием повестки ЕС

Екатерина Шумицкая в эфире НСН объяснила, чем продиктована протурецкая позиция Софии.

Болгария выступила за продолжение переговоров о присоединении к Европейскому Союзу Турции и намерена помочь Анкаре в этом процессе.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН объяснила, чем продиктована протурецкая позиция Софии.

«Болгария с января 2018 года является председателем Совета ЕС и у нее в приоритете поддержка дальнейшего расширения Европейского Союза. Болгария как одна из самых молодых стран ЕС – вступила в 2007 году, позже всех – немножко теоретически отстает от концептуального осмысления внешней политики Евросоюза в целом. Как мы знаем [глава Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер год назад отказался от дальнейшего расширения Европейского Союза, объявил мораторий, потому что сейчас ЕС активно пересматривает свое представление о так называемом Восточном партнерстве, политике соседства и тому подобном. Болгария запаздывает. Она по-прежнему свою внешнюю политику строит на идее, что чем шире будет Европейский Союз, тем безопаснее будет в нем жить. Турция в последние два года сделала решительный поворот в сторону авторитарной, самостоятельной политики. Эрдоган отступил от европейских ценностей, от переговоров, и для Болгарии, конечно, как для соседней с Турцией страны, очень важно иметь в качестве соседа одинаково мыслящего партнера. Это в ее интересах безопасности иметь не врагов и непредсказуемых авторитарных лидеров, а коллег, партнеров по членству в Европейском Союзе. Именно поэтому для Болгарии так важно продвигать Турцию в ЕС», - объяснила она.

Другой причиной эксперт считает неопределенность позиции Софии в ЕС.

«Второй аспект заключается в том, что Болгария находится в поиске своего места в Европейском Союзе. Будучи одной из самых слаборазвитых экономик, имеющая большие коррупционные проблемы, Болгария пытается занять свое место в качестве посредника между Европейским Союзом, странами постсоветского пространства и теми, кто стремится присоединиться к ЕС, такими как Турция. Это ее такая особая миссия на европейской арене. Вот по этим причинам Болгария выступает за присоединение Турции к ЕС», - заключила собеседница НСН.

Напомним, в августе 2017 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что пока президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет шансов на вступление в Евросоюз.