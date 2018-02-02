«Полный бред!»: Экономист – о санкциях Киева для работающих в Крыму немецких компаний

Президент Торгово-промышленной палаты Крыма Артем Мальцев в эфире НСН рассказал, что у Киева нет рычагов воздействия на немецкие компании, работающие на полуострове.

Власти Украины задумались о введении ограничительных мер в отношении немецких компаний, которые продолжают работать в Крыму, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом газете Rheinische Post заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Источник отмечает, что он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь, заявив, что в данном вопросе «требуется определённая конфиденциальность».

Президент Торгово-промышленной палаты Крыма Артем Мальцев в эфире НСН заявил, что у Украины нет никаких рычагов воздействия на немецких предпринимателей, работающих в Крыму.

«Мы видим интерес инвесторов, которые идут из Европы в Крым. Естественно, Украина этим обеспокоена. Это ещё раз доказывает то, что сама санкционная политика, предпринятая в отношении России и российскому Крыму, сейчас не состоятельна. К тому же Украина на данный момент – не член Евросоюза. И скорее всего, долгое время из-за своих слабых экономических показателей, коррупции и прочего бардака, им так и не станет. Поэтому то, каким образом Украина пытается влиять на немецкие компании, работающие в Крыму, мне не понятно. Это полный бред», - отметил собеседник НСН.

Артем Мальцев предположил, что Киев может разработать законы, которые будут влиять на работу этих компаний на территории Украина.

«Это вполне возможно. И это право государства. Но это всё, что Киев может сделать», - заключил собеседник НСН.

Резюмируя, эксперт добавил, что Германия, так или иначе, будет работать с Россией.

«Украина не сможет на это повлиять. Если мы посмотрим на товарооборот Германии с Украиной и РФ, то во втором случае он будет больше. Как экономист, я глубоко убеждён, что выбор [немецких компаний] будет в пользу России. Я подразумеваю и Крым, в том числе», - заключил президент Торгово-промышленной палаты Крыма.

Напомним, ранее глава украинского МИД заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС, будут отвечать политически и юридически. В частности, Павел Климкин имел в виду Adidas и Volkswagen.