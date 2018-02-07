Политолог: «Закон о холокосте» – лишь объект игры интересов

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Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заявил, что «разочарованный» в принятии «закона о холокосте» Тиллерсон не сможет спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Варшавой.

Поправки в «закон о холокосте», подписанные польским президентом Анджеем Дудой, разочаровали США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он подчеркнул, что принятие закона негативно отразиться на свободе слова и научных исследованиях.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что положения «закона о холокосте» являются «неприемлемыми», добавив, что содержащиеся в нем оценки «необъективны». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Польшу в попытке отрицания холокоста и заявил, что закон является «безосновательным». Представители ОБСЕ подчеркнули, что принимаемые поправки ущемляют свободу слова.

Между тем, польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заявил, что принятие «закона о холокосте» вряд ли приведёт к конфронтации между Польшей и США.

«Есть мнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, который утверждает, что он разочарован. Ни о каких шагах против Польши он не говорил. Это только его мнение, которое на международных отношениях никак не отразится. Данный закон является объектом определённой игры интересов. И это закономерно. Естественно, есть люди, которые хотят Польше навредить, используя этот закон. Но на отношения ни с одним государством, в том числе, и с Израилем это не повлияет. Этот закон принимается в силу того, что в последние годы – чем дальше от войны, тем больше – мы видим попытки фальсификации истории. И этот закон фиксирует польский взгляд на историю Второй мировой войны», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт отметил, что это закон, на его взгляд, принимался в спешке и без особых консультаций. Особенно с израильской стороной.

«Как мне кажется, они должны были быть проведены более тщательно. Учитывая этот факт, президент отослал закон в Конституционный суд на доработку. Я, лично, ожидаю глубоких и широких консультаций с Израилем. Возможно, с США и со всеми заинтересованными сторонами. Для того, чтобы снять всякие сомнения, которые касаются этого документа. А то, что он будет подвергаться критике со стороны людей, чьи интересы он нарушает, это естественно», - заключил Якуб Корейба.

Напомним, накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве фашистам. Документ, который ещё на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США, будет направлен его на рассмотрение Конституционного суда.