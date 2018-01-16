Политолог: Убийство Ивановича поднимет вопрос о государственности Косова

ФОТО: Оливер Иванович // wikipedia.org

Эксперт в эфире НСН заявил, что убийство политика приведет к напряженности во всех соседних странах.

В Косово убит один из лидеров местных сербов, глава движения «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Его расстреляли в Косовска-Митровице 16 января. Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал произошедшее «преступным актом». По его словам, это стало ударом по построению мира в Косове. Стоит отметить, что после убийства Ивановича сербская делегация прервала технический диалог с Приштиной в Брюсселе, сообщает RT.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН предположил, что из-за убийства политика вновь встанет вопрос о государственности Косова.

«Нынешняя трагедия повлечёт за собой серьёзную напряжённость не только в Косово, но и в соседних территориях, соседних странах. Снова встанет вопрос о том, государство ли это. Так будет бесконечно. Решив около десяти лет назад свою конъюнктурную задачу, ряд европейских чиновников открыл ящик Пандоры. Теперь они будут с этим жить вечно. Никогда в жизни в Косово не будет ни стабильности, ни спокойствия», - отметил политолог.

По словам Алексея Мартынова, ответственность за напряжённость в регионе лежит на странах Запада.

«Я очень скептически отношусь к косовской государственности и косовскому прецеденту, который был создан n-ое количество лет назад, когда большинство представителей международного сообщества, практически вся Европа (за исключением Сербии), западные страны выстроились хором [за государственность Косово]. Они сделали противоестественную вещь. В экспертном сообществе предупреждали о том, что это искусственная государственность нежизнеспособна, что её постоянно нужно поддерживать внешними реанимационными силами. Сегодняшний инцидент подтверждает это», - заключил Мартынов.

Напомним, автономный край Косово объявил о своей независимости в 2008 году. Такое решение поддержал и Международный суд ООН (это произошло в 2010 году). Независимость признали и многие страны. Против этого решения выступают Россия, Израиль, Китай, Испания, Индия и другие государства.