Политолог: У Прибалтики не хватит силёнок оторвать Белоруссию от РФ

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Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что Россия является главным белорусским финансовым донором.

Белоруссия никогда не станет сотрудничать с другими государствами в ущерб интересам России. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом. Однако при этом Лукашенко признал, что Беларусь и Россия «строят свои отношения не без проблем». Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия придерживается политики, согласно которой не собирается создавать проблем соседним странам. Среди них, по словам Лукашенко, Литва, Латвия, Эстония.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский заявил в эфире НСН, что Александр Лукашенко не случайно выбрал прибалтийский контекст для обсуждения российско-белорусских отношений:

«Беларусь сейчас испытывает определённые экономические сложности. Она в январе потеряла около миллиарда долларов из своих золотовалютных резервов, потому что надо было платить по долгам. Вспомнить о дружбе с Россией, которая является главным белорусским финансовым донором, сейчас вполне разумно. Был выбран прибалтийский контекст – с учётом того, что некоторые страны Балтии пытаются вести конфронтационную политику именно против России», - отметил собеседник НСН.

Что касается предположения о том, будут ли в Прибалтике пытаться оторвать Белоруссию от России, эксперт заявил, что у них попросту нет таких ресурсов.

«Для этого у них не хватит силёнок. Кроме того, сам Александр Лукашенко не собирается идти по "балтийскому пути". Потому что, во-первых, политическая модель балтийских стран не даёт возможности для появления в политике харизматиков.

Во-вторых, она основана на частичной ликвидации суверенитета этих стран и передаче значительной части полномочий в Брюссель/Вашингтон. Разумеется, это не для Лукашенко.

Ну, и последняя позиция связана с тем, что в своё время Владимир Путин приказал переориентировать транзитные потоки, в частности, поставляемой в Беларусь российской нефти, не через прибалтийские порты, а через санкт-петербургские – Усть-Лугу и так далее. Это было очень болезненно воспринято в Прибалтике.

Транзит углеводородов через Беларусь в балтийские порты является основной финансовой подпиткой для этих стран. Если прекратится поток российской нефти через балтийские порты, эти страны будут вынуждены порты просто закрыть и ликвидировать. Там останутся только шаланды для ловли салаки и переработки её в шпроты. Поэтому глава латвийского правительства хотел бы заручиться какими-то гарантиями от Беларуси, что такие порты, как Рига и Вентспилс, не останутся без белорусского транзита. А попутно, конечно, эта российская тема и всплыла», - добавил политолог.

Резюмируя, собеседник НСН добавил, что товарооборот между Белоруссией и Латвией составляет около 2% от товарооборота Белоруссии вообще – это мизерные суммы.

«Если говорить в денежном выражении, то общий объем двусторонней торговли между Латвией и Беларусью составляет около 400 миллионов долларов. А потери, как я говорил выше, за январь составили один миллиард долларов. Понятно, что цифры не сопоставимые. Никакого латвийского товарооборота не хватит, чтобы заткнуть эту "дырку" в резервах. Конечно, надо расширять торговлю, это всегда приветствуется. Но нужно помнить, что углеводороды и прочие товары, которые перегоняются через Беларусь в прибалтийские порты, они, в значительных объёмах, являются российскими по своему происхождению», - заключил Александр Зимовский.

Между тем, на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом Александр Лукашенко отметил важность российского рынка для экспорта белорусской продукции. Он напомнил о важности торговых и экономических связей стран, добавив, что на предприятиях в России трудится большое число белорусов.



