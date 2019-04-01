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Эксперт: У Порошенко есть шансы сохранить власть

1 Апреля 2019 в 16:47
Эксперт: У Порошенко есть шансы сохранить власть
Эксперт объяснил в эфире НСН, почему нынешний президент может остаться ещё на один срок.  

Во второй тур президентских выборов на Украине вышли шоумен Владимир Зелинский и действующий глава государства Петр Порошенко. 

Несмотря на то, что Порошенко значительно проиграл победителю, украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что для него не всё потеряно в борьбе за власть. 

«У Порошенко остаются достаточно большие шансы остаться на посту президента. Народ будет голосовать против, но судя по тому, как проходил первый тур, шансы у него остаются. У него все тот же ресурс - СБУ на его стороне, хотя МВД и боевики Авакова против. Успешно развалили оппозицию. Беда в том, что оппозиция не была единой. У Бойко и Вилкула было бы суммарно значительно больше, чем сейчас просто при арифметическом сложении их результатов. Потому что как это часто бывает, люди голосовали не за того, кого хотели, а за того, у кого больше шансов пройти, чтобы убрать действующего президента. Но Запад устраивает нынешнее положение. На Западе больше заинтересованы, чтобы выборы прошли спокойно», - пояснил эксперт в эфире НСН

Сейчас ЦИК Украины обработал порядка 60% избирательных бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский (30,25%), на втором месте Петр Порошенко (16,54%), на третьем - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,09%).

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