Политолог: Трамп готов на все, чтобы отгородиться от Мексики стеной

Константин Блохин в эфире НСН прокомментировал заявление американского президента о строительстве пограничной стены.

Президент США Дональда Трамп объявил о начале строительства стены на границы с Мексикой. «У нас есть $1,6 миллиарда, и мы начали строить стену», — сказал он во время выступления в городе Тампа в штате Флорида. Ранее Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за пакет иммиграционных законопроектов, который включает в себя и документ о строительстве стены.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН отметил принципиальность американского политика.

«Изначально Трамп обещал построить стену на деньги мексиканцев, а начал воплощать свой план все-таки за счет жителей своей страны. Но он частично выполняет свое обещание. Ситуация в США катастрофическая. Согласно прогнозам, к середине 21 века белые англо-саксонские протестанты, те, кто является традиционным костяком Америки, станут меньшинством. Мексиканцы не смешиваются, плавильный котел не работает. Трамп делает все возможное, чтобы эту тенденцию искоренить. Он понимает, что меняется образ Америки, формируется даже новый язык. Появляется так называемый "спэнглиш", смесь английского и испанского. Трамп, как твердый убежденный республиканец с сильным чувством национального эгоцентризма, считает эти процессы одной из главных угроз США. Для него миграционный вопрос - краеугольный камень его политики. Он даже готов пригрозить демократам временным "шатдауном" – приостановкой функционированием правительства. Он это сделает, если они его не поддержат. Он готов на все, чтобы протолкнуть свою миграционную реформу», - добавил он.

Ранее Дональд Трамп распорядился привлечь к охране границы Национальную гвардию. Свое решение американский президент объяснил тем, что «ситуация на южной границе достигла критической точки» — из-за потоковмигрантов, контрабанды и наркотиков.