Политолог: Порошенко готовит новые провокации для России

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Украинский политолог и экономист объяснил НСН, чего ждать от Киева в связи с анонсом разрыва 40 соглашений с Москвой.

Украина намерена расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1». Он также напомнил, что за последнее время Киев уже расторг 48 подобных соглашений с Москвой, и намерен идти дальше. При этом он подчеркнул, что власть будет относиться к процессу осторожно, чтобы не нанести вред собственному народу.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, о каких соглашениях может пойти речь в первую очередь. Однако отметил, учитывая предыдущие действия Киева, ожидать можно всё, что угодно.

«Это может быть, например, соглашение по Азовскому морю, хоть они здесь на него не ссылаются. Но судя по предыдущим действиям украинской власти, они вполне на это способны: не продлили Договор дружбы, почему бы теперь не расторгнуть этот. Было бы, наверное, логично, но опять же неразумно с точки зрения интересов Украины. Ещё остаются соглашения экономического характера, и действует до сих пор правила пересечения границ для украинских граждан. Они до сих пор могут это делать на основании внутреннего паспорта, невзирая на все попытки украинской власти насадить ненависть между представителями одного народа, разделённого государственными границами. Так что, ожидать можно всё, что угодно», — заметил Дудчак.

Украинская власть готовит новые провокации, добавил политолог. Причиной тому, по его мнению, стал провал попыток Порошенко добиться переноса президентских выборов с помощью введения в стране военного положения. Напомним, военное положение ввели лишь на 30 дней вместо предложенных украинским лидером 60. Однако и от новых шагов Киева, по мнению Дудчака, пострадают, в первую очередь, украинские граждане, а не российская сторона.

«Можно ожидать новые провокации от Порошенко, потому что провалилась его попытка сорвать выборы, по крайней мере, пока. Поэтому, возможно, он пойдёт на более серьёзные шаги. Но ожидать, что это принесёт какую-то пользу Украине, совершенно не приходится. Потому что всё, что бы они ни делали в последнее время, шло во вред Украине. Навредит ли это России? Да нет, вряд ли. Даже если они полностью прекратят сообщение между странами, если дойдёт до такого маразма, в первую очередь, опять же, это ударит по Украине. Люди, которые будут думать, что им теперь делать, могут остаться вообще на территории России и забрать туда свои семьи. Так что, никакой пользы Украине это точно не принесёт, нанести вред России они не смогут. Как всегда они сами загоняют себя в угол», — заключил политолог.

Напомним, в этот же день Украина ввела запрет на въезд на свою территорию для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позже в погранслужбе Украины пояснили, что запрет связан с военным положением, так как именно граждане этой категории могут представлять особую опасность в сложившихся обстоятельствах. Исключения будут сделаны для лиц, имеющих на территории Украины дипломатический статус, а также тех, кто является «обслуживающим персоналом для транспорта». Также будут пропускать россиян, имеющих документы на постоянное или временное проживание в Украине, или совершающих гуманитарную поездку. Помимо этого причиной для въезда может стать болезнь или смерть близкого родственника внутри страны.