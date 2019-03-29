Политолог перечислил условия Белоруссии для сближения с ЕС

Белорусский политолог в эфире НСН указал, что об этом официальный Минск говорит уже четверть века.

Белоруссия готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов. Об этом в рамках визита канцлера Австрии Себастьяна Курца в Минск заявил президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, Белоруссия – это центр Европы, и ее нельзя «отстранять от тесного сотрудничества с ЕС». При этом он назвал Евросоюз одной из главных опор стабильности в мире и заявил, что выступает против распада или ослабления объединения.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН указал, что ничего нового Лукашенко не сказал, потому что эту риторику официальный Минск транслирует на протяжении последних 25 лет.

«Белоруссия открыта к сотрудничеству с ЕС и любыми другими государствами и межгосударственными образованиями при условии, что будут учитываться ее национальные интересы. Что под этим подразумевается. На европейском направлении это тот факт, что Белоруссия никогда не декларировала стремление стать членом Европейского Союза. Соответственно совершенно некорректно распространять на республику ценностные правила, которые ЕС принуждает соблюдать те государства, которые стремятся к членству в нем», - пояснил он.

Направления, на которых Минск может сотрудничать с ЕС, давно известны, подчеркнул собеседник НСН.

«Это экономическое взаимодействие – Европейский союз наш второй торговый партнер после России. Это трансграничное сотрудничество: Белоруссия граничит с тремя государствами ЕС – Литвой, Латвией и Польшей. И это вопросы безопасности: Минск позиционирует себя как донор региональной стабильности, миротворческая площадка в контексте украинского конфликта. И Белоруссия сдерживает поток мигрантов, трафик оружия и наркотиков в государства ЕС. Сейчас возобновились переговоры с ЕС о приоритетах партнерства, прерванные по его инициативе еще в середине 1990-х. В них будут прописаны условия и рамки, в которых Минск и Брюссель могут взаимодействовать. Вот что имел в виду Александр Лукашенко. Меняется не белорусский подход в отношениях с ЕС, а скорее европейский – в отношениях с Белоруссией», - заключил он.

Ранее Шпаковский в беседе с НСН рассказал, что финансирование общественных проектов в Белоруссии по линии ЕС не несет политический подтекст.