Политолог: Отказ в финансовой помощи от ЕС не огорчил украинские элиты



В эфире НСН Вадим Карасёв отметил, что транш в размере 600 млн евро предоставят Киеву в случае принятия закона об антикоррупционном суде.



Украина не получила финансовую поддержку от Евросоюза в размере 600 млн евро, так как не выполнила четыре необходимых условия предоставления помощи из 21. Об этом в четверг, 11 января, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. По его словам, основной проблемой украинской стороны остается коррупция.



Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв в эфире НСН отметил, что ряд представителей украинской власти и элиты не заинтересованы в выполнении условий финансовой поддержки от ЕС.

«Президент (Петр Порошенко – прим. НСН) еще в конце прошлого года внес в парламент законопроект об антикоррупционном суде. Это, конечно, не тот законопроект, которая обещала антикоррупционная общественность Украины. Он немножко гибкий, учитывая сложность ситуации и сопротивление коррупционному суду, но он есть, и будет рассматриваться в парламенте. Учитывая, что в парламенте нет стабильной коалиции, процесс принятия закона об антикоррупционном суде может затянуться. Особого рвения или особой горечи, от того, что этот транш 600 млн евро отложен со стороны некоторых представителей украинской власти, элиты, нет. Если законопроект будет и будет выполнен ряд других условий, то этот транш будет, - отметил политолог. - 2018 год – год подготовки к президентским выборам на Украине, и украинская власть не будет спешить с решением задачи укрепления антикоррупционных органов и создания замкнутой антикоррупционной системы. Потому что независимое Национальное антикоррупционное бюро в ходе президентских выборов может ударить по окружению (президента Украины – прим. НСН) и другим фигурантам, которые входят во властный пул».

Программа оказания финансовой помощи Украине на сумму 1,8 млрд евро была одобрена Евросоюзом в 2015 году. На сегодняшний день Киеву было выделено 1,2 млрд евро, сообщает RT. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.