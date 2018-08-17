Политолог: Лукашенко пообещал Оршанскому району нескучную жизнь

Александр Лукашенко ФОТО: flickr

Белорусский политолог Александр Дзермант не увидел ничего необычного в введении режима особого управления в Оршанском районе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввёл в Оршанском районе Витебской области особый режим управления после критики местных властей.

Глава государства пообещал напряженную работу всем, кто живет в этом регионе: от рядового жителя до руководителя, чтобы решить скопившиеся проблемы.

Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил НСН, что, обладая всей полнотой власти, Александр Лукашенко легко может производить кадровые перестановки.

«Конституционно закрепленного режима «особого управления» в стране не существует. Это, скорее, фигура речи. В рамках правового поля президент поменял руководство, чтобы новые люди оперативно и быстро решили имеющиеся проблемы. Прежде всего, в экономической и производственной сфере. Особенность нашей системы в том, что президент молниеносным решением может назначать руководителя и сменять его. Не требуется никаких дополнительных согласований», - пояснил политолог.

О тяжелой ситуации, сложившейся в Оршанском районе, президент Лукашенко узнал лично, приехав в регион. Он был разгневан невыполнением его указаний по развитию района. По словам Лукашенко, отношение правительства к его распоряжениям можно назвать «пофигистическим». В итоге своих должностей лишились глава Минпрома Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Чёрный.

Председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и секретарю Совета безопасности Станиславу Засю было вынесено полное служебное несоответствие.

«В этом районе назрела необходимость сменить руководителей, нужно было назначить опытных управленцев, чтобы решить много лет существовавшие, но не решенные проблемы», - пояснил политолог Алексей Дзермант.

Оршанский район Белоруссии является стратегически важным, там сосредоточены предприятия по производству цифровых и аналоговых систем связи, идущих на экспорт. Было решено провести качественную модернизацию предприятий Оршанского промышленного кластера.