Политолог: Дискуссии об объединении Молдавии с Румынией – спекуляция

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Молдавский политический обозреватель Анатолий Голя в эфире НСН заявил, что к вопросу объединения Молдавии и Румынии серьёзно относиться не стоит: политики заигрывают с электоратом.

В Молдавии продолжается активный сбор подписей против объединения с Румынией. Декларации в поддержку государственности всего за сутки подписали власти более чем 50 населенных пунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент страны Игорь Додон.





Он подчеркнул, что эти меры – лишь ответ на кампанию, которую организовала общественная организация «Действие-2012», выступающая за ликвидацию Молдавии и её слияние с соседней страной. Её активисты организовали в нескольких селах республики акции, на которых члены местных советов выступили с заявлениями о поддержке идеи объединения.

Молдавский политический обозреватель Анатолий Голя в эфире НСН заявил, что эти события не заслуживают серьёзной оценки, поскольку они являются пиар-акцией.

«Вопрос объединения с Румынией пока не стоит вообще. Дело в том, что в этом году в Молдавии выборы в парламент, ставка в которых очень высока, поскольку – это парламентская республика и полномочия президента весьма ограничены. Игорь Додон смог убедиться в этом в течение года своего президентства. По сути, он не смог сделать ничего из того, что намеревался. Поэтому сейчас всё внимание политиков и партий сосредоточено на парламентских выборах. Которые должны состояться в конце года – ориентировочно в ноябре», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, молдавское общество расколото и очень разное по вектору внешней политики страны.

«Молдавские политики на этом очень активно спекулируют. Делают разные заявления – в поддержку или против курса европейской интеграции. Тем самым они собираются заработать как можно больше политических дивидендов, заигрывая с электоратом и пытаясь заручиться его поддержкой на будущих выборах. Кроме того, этот год является годом так называемого "великого объединения Молдавии с Румынией", которое произошло 1 декабря 1918 года. В Молдавии есть организации и некоторые партии с рейтингом в 1%, которые выступают за объединение. Вот они и приурочили к этой дате ряд мероприятий с ярко выраженной предвыборной целью. В январе они инициировали заявления местных советов в поддержку объединения с Румынией. То есть, какие-то населённые пункты заявляют о том, что они хотят объединения. На самом деле – это большая глупость, поскольку село никак не может с кем-то объединяться», - добавил Анатолий Голя.



Резюмируя, молдавский политический обозреватель отметил, что, в свою очередь президент Игорь Додон инициировал ответную кампанию по принятию декларации против объединения с Румынией. И одно, и другое – это пиар-акции, на которые серьёзные люди не обращают никакого внимания. Это всё для партийных активистов, для того, чтобы нагнетать страсти, чтобы подойти к выборам в максимальной готовности, для того, чтобы мобилизовать свой электорат. К сожалению, от этого страдает общество и молдавское государство.

Напомним, представители нескольких советов населённых пунктов Молдавии приняли «декларации об объединении с Румынией». В связи с этим президент страны Игорь Додон провёл заседание Высшего совета безопасности. Он отметил, что такие кампании проводятся на территории Молдавии с целью «опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность» страны.