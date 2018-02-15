Погребинский: Пустые обещания Порошенко плохо влияют на его рейтинг

Эксперт в беседе НСН рассказал, как влияют высказывания президента Украины Петра Порошенко на его рейтинги среди населения.

Пётр Порошенко заявил, что Украина в будущем станет не только членом Евросоюза, но и НАТО. Такое высказываение он сделал на церемонии, посвящённой строительству нового мемориала Небесной сотни — митингующим, погибшим во время Евромайдана в 2014 году. «Я абсолютно убеждён, что именно благодаря им Украина всё-таки станет членом Европейского союза и членом НАТО. И изменилось само отношение украинцев к этим двум уважаемым союзам», — заявил Порошенко.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что высказывания Порошенко не приносят пользы.

«Заявление Порошенко не влечет за собой никаких последствий и имеет исключительно пропагандистский характер. Ну а что ему остается говорить? Есть такая цель, всем понятно, что сегодняшняя украинская власть ориентирована на движение в сторону НАТО и Европейского Союза. Лишний раз заявить об этом не вредно, но и пользы от этого никакой», — пояснил эксперт.

Также Погребинский объяснил, что для России сегодня подобного рода высказывания не несут прямой угрозы, так как перспектив вхождения в НАТО у Украины в ближайшем будущем нет, а делать далекие прогнозы не имеет смысла. Эксперт добавил, что для населения Украины вхождение в НАТО имеет большое значение, однако не является насущной проблемой.

«Я не думаю, что для людей тот разговор имеет важность. Люди, которые понимают немножко в политике, они знают, что это не актуальная тема, что в ближайшее время в этом направлении никаких изменений не будет. Ну а те люди, которые не в курсе, так им это вообще не интересно! Им интересны вопросы коммунальных платежей, зарплаты, пенсии. Тем более для людей, которые сейчас находятся в тяжелом положении — абсолютно не важно. Именно по этой причине падают рейтинги президента, которые сейчас достигли максимально низкого уровня в 5%. На НАТО сейчас в Украине ориентируется примерно половина населения, если бы эти слова хоть как-то влияли на рейтинг, то не было бы такого большого количества людей, не поддерживающих нынешнего президента», — обратил внимание эксперт.

Напомним, что власти Украины уже неоднократно заявляли о своём желании стать частью военного альянса. В публичных обещаниях Порошенко говорил о том, что будет «настойчиво работать», чтобы в ближайшее время страна стала членомНАТО. Также ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину «не слишком мудро» включать в НАТО.