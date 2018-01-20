Суббота
20 января
USD 56.59
EUR 69.4
В мире

Подростковый возраст хотят продлить на 5 лет

20 Января 2018 в 11:46
Подростковый возраст хотят продлить на 5 лет

Подростковый возраст предложили увеличить до 24 лет. Эксперты в Европе посчитаюли нужным поднять этот порог на 5 лет. После проведения социологического исследования, было выяснено, что в английская молодежь вступает во взрослую жизнь именно в этом возрасте. Согласно данным статистики, в Британии молодые люди начинают жить отдельно от родителей только в 25 лет. Поиск спутника жизни сдвигается на еще более поздний срок: в среднем женщины вступают в брак в 30, а мужчины примерно в 32 года. Между тем инициативу поддержали не все: критики такого предложения считают, что принятие соответствующего закона будет способствовать еще большей инфантильности молодых людей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.