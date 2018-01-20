Подростковый возраст хотят продлить на 5 лет

Подростковый возраст предложили увеличить до 24 лет. Эксперты в Европе посчитаюли нужным поднять этот порог на 5 лет. После проведения социологического исследования, было выяснено, что в английская молодежь вступает во взрослую жизнь именно в этом возрасте. Согласно данным статистики, в Британии молодые люди начинают жить отдельно от родителей только в 25 лет. Поиск спутника жизни сдвигается на еще более поздний срок: в среднем женщины вступают в брак в 30, а мужчины примерно в 32 года. Между тем инициативу поддержали не все: критики такого предложения считают, что принятие соответствующего закона будет способствовать еще большей инфантильности молодых людей.