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«Побег» грузин в ЕС связан с социально-экономической ситуацией на родине

12 Февраля 2018 в 17:45
«Побег» грузин в ЕС связан с социально-экономической ситуацией на родине

Грузинский политолог в эфире НСН подтвердил, что число «невозвратных» граждан страны  из Евросоюза неумолимо растёт по объективным причинам. 

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, потребовало остановить действие безвизового режима с Грузией, введённого в 2017 году, передаёт «Росбалт». Министр по вопросам интеграции земли Йоахим Штамп указал, что число грузинских граждан-соискателей убежища в странах-членах Евросоюза за прошлый год увеличилось на 35%. В МВД Германии, в свою очередь, подтвердили, что увеличение грузинских беженцев является проблемой.

Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН прокомментировал слова немецкого чиновника, отметив, что на поиски лучшей жизни жители Грузии отправляются совсем не из-за политической ситуации.

«Безусловно, это так. В шенгенских странах существует чёткая статистика, там всё учитывается, и это количество очень велико. Кажется, 170 тысяч тех, кто воспользовался безвизовым режимом за эти месяцы. Часть тех, кто постарались как-то  зацепиться, попросить убежища, тоже весьма велика. Это обсуждалось во время визита глав правительства Грузии в Европейском сообществе. Было сказано, что пока это не та цифра, чтобы встал вопрос о приостановлении безвизового режима. Но тенденция налицо, и меры принимать надо. Всё это связано с социально-экономической ситуацией. Люди просят убежища не потому, что их кто-то политически притесняет, вовсе нет.  А вот чтобы где-то как-то зацепиться, иметь какой-то доход и иметь возможность посылать деньги домой - об этом мечтают многие жители Грузии, потому что есть часть населения, отрезана от тех благ, которые даёт вяло растущая пока экономика. Я напомню, что больше миллиона грузин находятся в России. Москва – второй город в мире по количеству грузин», - подчеркнул политолог.

Пётр Мамрадзе также назвал причину, по которой Германия пользуется огромным спросом среди мигрантов.

«Предпочтение отдают тем странам, в которых легче найти работу. Германия действительно принимает мигрантов, всё-таки много вакантных мест. Вы знаете, местная рождаемость там очень низка», - сказал собеседник НСН.

Грузия в силах остановить такой большой поток уезжающих, уверен эксперт.

«Надо интенсивнее инструктировать всё население и тех, кто собирается уезжать, что подобные попытки найти убежище ни к чему не приведут. Разве только к тому, что действительно могут на каком-то этапе режим безвизовый остановить» - резюмировал он.

Тем временем в МИД Грузии заявили, что опасности для задействования механизма по приостановке безвизового режима со странами Евросоюза на данный момент нет, однако «грузинская сторона должна быть бдительной», - сказал МИД Грузии Михаил Джанелидзе. В минувшую пятницу по итогам чрезвычайного заседания было оглашено решение со стороны Грузии ужесточить меры, чтобы приостановить рост количества граждан Грузии, которые нарушают правила посещения европейских стран.


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