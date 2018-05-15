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Пилот рассказал, как командир пропавшего «Боинга» мог спланировать его исчезновение

15 Мая 2018 в 10:09
Пилот рассказал, как командир пропавшего «Боинга» мог спланировать его исчезновение
Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке в эфире НСН заявил, что у пилотов есть возможность отключить системы слежения.

Появилась новая версия исчезновения самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines и переставшего выходить на связь более четырех лет назад. Пилот и авиаинструктор Саймон Харди заявил австралийскому телеканалу 9News, что командир воздушного судна Захария Ахмад Шах пытался свести счеты с жизнью и спланировал исчезновение самолета.

По его словам, пилот намеренно перестал выходить на связь, отключил системы обнаружения и проделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где он родился. Тем самым, сказал Харди, Шах простился с домом, сообщает «Газета.ру».

В эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский заявил, что версию австралийских экспертов стоит рассматривать, так как все остальные предположения являются просто догадками (слушайте аудио).

«Я бы сказал, что все предположения, которые делаются, это естественно гадания на кофейной гуще. Да, в принципе, пилоты имеют такую возможность выключить системы опознавания, снизится на маленькую высоту, чтобы нитка от самолета не была замечена на радарах. Насколько вероятно то, что он хотел с собой покончить, эту версию тоже имеет смысл рассматривать, потому что Boeing просто исчез», — сказал Соколовский.

Напомним, на борту исчезнувшего самолета находилось 239 пассажиров.

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