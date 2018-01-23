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Первый турецкий военнослужащий погиб во время операции «Оливковая ветвь»

23 Января 2018 в 08:58

Первый турецкий военнослужащий погиб во время операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Там Анкара совместно с боевиками группировки «Сирийская свободная армия» проводят военную операцию, которая направлена против курдов. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Меж тем, конфликт с Ближнего востока перешел и в Европу.

 В  аэропорту Ганновера несколько десятков курдов попытались устроить акцию протеста. В итоге между ними и турецкими пассажирами завязалась перепалка. В потасовку оказались втянуты более 200 человек. Драку удалось прекратить усилиями сотрудников службы безопасности аэропорта.

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