Пересмотр приговора Караджичу назвали издевательством над сербами

Ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева обвинила Гаагский суд в двойных стандартах.

Пожизненный приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу – это издевательство над сербским народом. Об этом заявила в эфире НСН ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева.

«Если честно, похоже на издевательство. Человеку не просто много лет, он еще и очень тяжело болен. В связи с этим Российская Федерация неоднократно обращалась о переводе Караджича в Россию для медицинского обслуживания. И когда, казалось бы, уже были достигнуты договоренности, в последний момент Гаагский трибунал отказывал. И этот приговор лишний раз доказывает, что Запад снова и снова хочет подчеркнуть вину сербов в том, что произошло на Балканах в 1990-е годы. Мы видели двойные стандарты в работе Гаагского трибунала: обвинения в отношении хорватских генералов, мусульманских генералов, которые были подтверждены, не мешали тому, чтобы их оправдывали, переводили в более мягкие условия содержания. А к сербам совсем другое отношение: выносятся максимальные сроки, пересмотренные приговоры, как видите, становятся еще жестче. Чтобы еще раз показать сербскому народу, что именно он виновен. Хотя на самом деле это не так», - поясняет эксперт.

Она сомневается, что в таких условиях имеет смысл подавать апелляцию на приговор Караджичу.

«Судя по работе трибунала, они с ликованием предвкушали приговор бывшему президенту Сербии Слободану Милошевичу. Но не успели насладиться триумфом, потому что он ушел раньше. Хотя, как известно, при не совсем ясных обстоятельствах. Для Гаагского трибунала было очень важно осудить лидеров – таких как Милошевич и Ратко Младич. Поэтому его работа подходит к концу. И может оказаться, что апелляции против решений трибунала будет просто некуда подавать», - указывает собеседница НСН.

В 2016 году трибунал ООН осудил бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича на 40 лет за военные преступления, совершенные в 1992-1995 годах, в частности, во время осады Сараево и геноцид в Сребренице. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов пересмотрела приговор Караджичу, осудив его на пожизненное заключение.