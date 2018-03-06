Переизбрание Меркель канцлером Германии назвали необратимым

ФОТО: Facebook // Laurence Chaperon

Александр Камкин объяснил НСН, почему вопрос переизбрания Ангелы Меркель уже перешёл в техническую плоскость решения.

Переизбрать Ангелу Меркель на пост канцлера Германии предложил немецкому бундестагу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает канцелярия главы государства. Напомним, что Ангела Меркель занимает кресло канцлера Германии с 2005 года.

Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН заявил, что вопрос переизбрания Меркель уже практически решён, теперь это чисто техническая процедура.

«Засиделась Меркель в кресле канцлера или нет, всё-таки решать немецкому электорату, а то нас ещё чего доброго уличат в попытке вмешательства во все эти сакральные процессы. Что касается перспектив, то долгожданное и столь выстраданное решение о создании и воссоздании большой коалиции делает почти необратимым процесс утверждения госпожи Меркель на посту федерального канцлера. И это уже даже будет скорее технической процедурой, далёкой от всех этих интриг, которые мы наблюдали, начиная с сентябрьских выборов. По немецким законам федеральный президент предлагает федеральному собранию, а это и бундесрат, и бундестаг, кандидатуру от партии-победительницы на выборах. В коалиционном договоре согласовали кандидатуру госпожи Меркель, соответственно, дело остаётся за малым — за необходимым количеством голосов. Совокупно ХДС и СДПГ имеют такую возможность, поэтому вопрос можно считать решённым», — заявил Камкин.

Голосование по переизбранию Ангелы Меркель канцлером Германии состоится 14 марта в бундестаге. Это подтвердил глава парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фолькер Каудер. Сама Меркель выразила надежду на то, что сможет занимать свой пост и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что социал-демократы Германии совместно с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза согласились сформировать правящую коалицию во главе с Ангелой Меркель. Выборы в бундестаг прошли ещё в сентябре 2017 года, после чего начались переговоры о создании коалиции. Новое правительство Германии предположительно будет сформировано в марте-апреле этого года.