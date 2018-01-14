Отель Дональда Трампа неприятно подсветили

Отель Дональда Трампа подсветили грубыми словами. Большая световая проекция в виде слова «грязная дыра» появилась над входом в Trump International Hotel. ​Видео опубликовал в Twitter основатель компании спецэффектов Bell Visuals Робин Бэлл, который ранее уже проецировал на этот фразы, осуждающие Дональда Трампа. Пользователи сети предполагают, что это стало своеобразной реакцией на недавние высказывания президента Соединенных Штатов Америки о странах, откуда к ним приезжают мигранты. В частности, тот назвал именно "грязными дырами" ряд африканских государств, а также Гаити и Сальвадор.