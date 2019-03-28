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Отец Бутиной прокомментировал назначение даты приговора дочери

28 Марта 2019 в 19:30
Отец Бутиной прокомментировал назначение даты приговора дочери
Валерий Бутин рассказал в эфире НСН, как себя чувствует его дочь.

26 апреля должен быть вынесен приговор гражданке России Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной деятельности в качестве иноагента. Такое решение принял федеральный окружной суд Вашингтона. Защита Бутиной рассчитывает, что суд приговорит ее к тюремному заключению на срок, равный уже отбытому. После чего Бутина будет освобождена и депортирована на Родину.

Валерий Бутин, отец Марии, рассказал в эфире НСН, как себя чувствует его дочь. 

«Сегодня не связывались. Вчера, позавчера связывались. Нормально она себя чувствует. Условия содержания ее не устраивают. Как ее могут устраивать условия, если она девять месяцев находится в тюрьме?» - сказал он.

Настрой у Марии Бутиной «нормальный», добавил собеседник НСН.

«Ждет, что скоро это закончится. Когда это будет, неизвестно. И с каким результатом», - заключил он.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. 13 декабря она решила заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса и частично признав вину. В частности, что действовала в качестве незарегистрированного «агента Кремля» и делала попытки втереться в доверие к руководителям ​влиятельной Национальной стрелковой ассоциации.

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