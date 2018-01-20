Отдых в Турции будет дорожать

Отдых в Турции подорожает. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Владельцы гостиниц планируют повысить тарифы после увеличения потока туристов. В 2017 году Турцию посетили 32 миллиона иностранцев, почти 5 миллионов из них – россияне. Туристический поток вырос практически вдвое, рост числа отдыхающих ожидается также и в 2018 году. Владельцы турецких отелей объясняют желание поднять тарифы стремлением «выровнять баланс» между стоимостью и качеством отдыха. Они уточняют, что цены будут расти постепенно.