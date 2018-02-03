Орджоникидзе: Изменение права вето в ООН – полная чепуха!

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Экс-замгенерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН назвал несуразной украинскую идею по изменению права вето в СБ ООН.

Заявление украинской делегации в ООН о необходимости изменить процедуру применения права вето в рамках Совбеза организации – это «полная чепуха в духе несуразной украинской дипломатии». Такое мнение высказал в эфире НСН экс-замгенерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«Я думаю, что это такая политическая утка, полная чепуха в духе несуразной украинской дипломатии. Никто всерьез ее брать не будет. Изменить устав ООН невозможно без постоянных членов Совета Безопасности. Державы-победительницы написали Устав так умно, что его никак не изменишь. Решение Генассамблея ООН может принять, но оно должно быть ратифицировано всеми государствами, включая всех постоянных членов Совбеза ООН. То, что нам неприемлемо, мы ратифицировать не будем. Так что это путь в никуда», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что смысл всего Устава ООН заключается в балансе сил. Государства-победители написали его так, чтобы ни одно положение ни в коей мере не ущемляло их интересов там, где они присутствуют. Поэтому и появилось право вето.

Орджоникидзе рассказал, как в 60-х годах рабочая группа, которая занималась Уставом ООН, решала вопрос о расширении количества непостоянных членов СБ ООН. Соответствующая поправка была внесена после одобрения всеми постоянными членами организации.

«Сразу возникал вопрос: за счет кого расширить состав Совбеза ООН? Спор возникал по каждому континенту. По регионам согласия не было никогда. Так и здесь будет. Ну, что-нибудь скажут, создадут неформальную группу, которая будет долго говорить на эту тему. А потом все закончится», - уверен дипломат.

Напомним, ранее Украина выступила с предложением о реформировании Совбеза ООН. Киевская делегация, в частности, считает, что необходимо изменить процедуру применения права вето, потому что при существующих правилах одна делегация «может сделать Совет полностью парализованным».