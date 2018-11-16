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Онколог: До предотвращения рака на практике пока далеко

16 Ноября 2018 в 15:50
Онколог: До предотвращения рака на практике пока далеко
ФОТО: pxhere.com

Врач-онколог заявил НСН, что исследование калифорнийских учёных о белке-маркере онкологического недуга нуждается в развитии. 

Новый признак появления рака лёгких обнаружили учёные из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В ходе опытов на мышах они установили, что опухоль растёт за счёт глюкозы, которую доставляет ей натрийзависимый белок SGLT2. Увеличение количества молекул этого белка по сути является маркером, позволяющим выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях. Исследование опубликовано на сайте университета.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН заявил, что до внедрения в практику исследованию ещё далеко, однако если оно будет продолжено, это станет ещё одной победой медицины над онкологическим заболеванием.

«Я не знаком с результатами исследования. Но сейчас онкология, действительно, наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины. Есть огромное количество исследований, которые дают нам и новые лечебные опции, и опции диагностические. В том числе, периодически мы слышим о новых факторах-предикторах, которые показывают либо вероятность хорошего ответа на тот или иной лечебный режим, либо дают информацию о том, какова вероятность развития опухоли у пациента. Это, наверняка, интересная история, ей ещё далеко до внедрения в практику, но надо этим заниматься. Если мы получим ещё один фактор, который позволит диагностировать опухоль на ранней стадии либо выявлять предпосылки к её возникновению, это будет отлично, мы будем очень рады», — заявил онколог.

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Добавим, что учёные Калифорнийского университета также выявили, что ингибитор белка SGLT2 способен замедлить рост опухоли и продлить жизнь носителю. Отмечается, что препарат уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и может лечь в основу нового метода купирования болезни.



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