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Один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Подробности

15 Марта 2019 в 06:48
Один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Подробности

Жителям города Крайстчерч в Новой Зеландии рекомендовали запереть двери своих домов и ждать новостей от полиций. В двух мечетях города произошла стрельба, в результате которой погибли десятки человек, сообщает НСН.

Полиция сообщила о задержании одного из стрелков, но предупредила, что еще как минимум один находится на свободе. Правоохранители попросили закрыть все мечети и никому не посещать их до разрешения ситуации. Всем резидентам города советуют не выходить на улицу.

Преьмер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившиееся «одним из самых мрачных дней Новой Зеландии», пишет The Guardian.

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