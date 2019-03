Один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Подробности

Жителям города Крайстчерч в Новой Зеландии рекомендовали запереть двери своих домов и ждать новостей от полиций. В двух мечетях города произошла стрельба, в результате которой погибли десятки человек, сообщает НСН.

Полиция сообщила о задержании одного из стрелков, но предупредила, что еще как минимум один находится на свободе. Правоохранители попросили закрыть все мечети и никому не посещать их до разрешения ситуации. Всем резидентам города советуют не выходить на улицу.

4/5 ...residents to stay inside. We ask all mosques nationally to shut their doors, and advise that people refrain from visiting these premises until further notice.