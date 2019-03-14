Обвиняемый в реабилитации нацизма политолог обозвал российские СМИ «оккупантскими»

ФОТО: Владимир Вятрович // Википедия

Владимир Вятрович в эфире НСН резко отказался от общения с российскими журналистами.

Против председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что под видом изучения истории украинского государства Вятрович систематически отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса. В частности, речь идёт об отрицании принадлежности украинских националистов к войскам СС в годы Великой Отечественной войны и их участия в преступлениях против мирного населения.

В эфире НСН Владимир Вятрович отказался от общения, акцентировав внимание на принадлежности издания к средствам массовой информации России.

«Я не спілкуюсь з російськими медіа, з особами масової інформації окупантiв України. До побачення («Я не общаюсь с российскими медиа, средствами массовой информации оккупантов Украины. До свидания», — прим. НСН)», — сказал Вятрович.

Напомним, Владимир Вятрович является одним из ярых идеологов и сторонников процесса декоммунизации на Украине. Так, в январе совместно с украинскими властями он добился сноса памятника русскому полководцу Александру Суворову в Киеве. Ранее в эфире НСН украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, какую долю в процессе декоммунизации на Украине играет политический аспект.