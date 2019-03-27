Обвиняемый по «российскому делу» экс-советник Трампа передумал признавать вину

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос, который стал первым обвиняемым по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил во вторник, 26 марта, что может отозвать свое признание вины, сообщает НСН со ссылкой на Reuters.

Пападопулос также сообщил, что его адвокаты направили президенту США запрос о помиловании. «Если мне его предложат, я бы, конечно, с радостью его принял», — сказал экс-советник штаба Трампа.

В октябре 2017 года Пападопулос признал себя виновным в том, что солгал ФБР о своем общении с двумя гражданами России и мальтийским профессором, связанным с Россией, во время работы в предвыборном штабе Трампа в качестве советника по внешней политике.

Теперь экс-советник штаба Трампа заявил, что команда спецпрокурора Мюллера вынудила его на признание себя виновным. По его словам, ему угрожали обвинением в более серьезном преступлении, а именно в работе, связанной с Израилем, без регистрации в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Эксперты в юриспруденции, как пишет Reuters, считают маловероятным отзыв признания Пападопулоса, так как он давал его под присягой судье, который спросил его, был ли он принужден к заключению сделки со следствием.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр рассказал об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и якобы сговоре Трампа с Москвой. Из представленного генпрокурором краткого отчета стало известно, что Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал это заключение Мюллера ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.