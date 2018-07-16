Обсуждение ключевых вопросов президентами длилось два часа и 10 минут

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Российско-американские переговоры, включая личную беседу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, продлились почти четыре часа.



Историческое событие с неочевидными последствиями: в Хельсинки встретились президенты России и Соединенных Штатов. Это первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа вне многосторонних саммитов, отмечает ТАСС. Встреча двух лидеров началась с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Рассчитанная на полтора часа встреча в этом формате продолжалась на сорок минут дольше. Трамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. После беседы один на один переговоры продолжились в расширенном составе за ланчем. А по его завершении Путин и Трамп дали пресс-конференцию.

«Весьма успешными и полезными» назвал состоявшиеся в Хельсинки переговоры Владимир Путин. Они отразили совместное желание «выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня», - заявил Путин на пресс-конференции. Президенты договорились о создании рабочей группы с участием «капитанов бизнеса», о развитии экономического сотрудничества, сказал Путин. В сирийском вопросе по его словам, Москва и Вашингтон имеют все необходимые слагаемые для сотрудничества в целях урегулирования и могут взять на себя лидерство в содействии преодолению гуманитарного кризиса в Сирии.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал диалог «глубоким и открытым»: «я обсудил с Путиным вмешательство России в наши выборы», - рассказал президент США, добавив, что получил необходимые ответы. Чуть ранее Владимир Путин сказал, что ему пришлось еще раз объяснить президенту Трампу, что Россия никогда не вмешивалась в выборные процессы в других странах. Что касается Сирии, то, по оценке Трампа, вопрос этот сложный, но он собирается и дальше сражаться с «Исламским государством» (запрещенной в РФ террористической организацией). В целом же, как заявил президент России, все завалы российско-американских отношений разгрести не удалось, но нынешний саммит станет первым шагом на этом пути», - уверен Владимир Путин.

Вне зависимости от договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пока нет смысла даже гадать, как будут развиваться после этой встречи российско-американские отношения, которые Трамп в своем твиттере назвал худшими, чем когда-либо. Известно, что Трамп, как говорилось в старой шутке, хозяин своему слову: захотел – слово дал, захотел – слово взял. В лицо собеседнику он может сказать одно, за спиной – другое, в твиттере написать – третье, сделать – четвертое. Спрогнозировать, последуют ли со стороны США реальные шаги по пути восстановления отношений с Россией, сейчас не берется никто.

Всеволод Нерознак