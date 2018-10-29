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Новый Пиночет. Чего ждать России от ультраправого президента Бразилии

29 Октября 2018 в 21:53
Новый Пиночет. Чего ждать России от ультраправого президента Бразилии
ФОТО: Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

Главред журнала РАН «Латинская Америка» рассказал НСН, почему приход на смену левым правых в Бразилии не был сюрпризом.

В Бразилии на президентских выборах победил кандидат от ультраправых Жаир Болсонару, сообщает «Интерфакс». После подсчёта 94,44% протоколов, он набрал 55,54% голосов избирателей. Его соперник от левых Фернанду Аддада набрал 44,46% голосов.

К избранию правого кандидата страну готовили давно, заявил в эфире НСН главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин. По его словам, это означает переход Бразилии в скором будущем к проамериканской модели правления.

«Это печальное событие было предсказуемо. Такой качок маятника вправо после довольно многих лет управления страной левыми силами. Очень был сильный накат на левых, на правительство партии трудящихся, и потом у власти оказался президент Мишел Темер. Тогда многие говорили, что его задача была подготовить переход с левых позиций на позиции либеральные, прокапитолистические. Ему нужно было расчистить дорогу новому президенту, который бы выражал правые, проамериканские тенденции. Так и случилось. Новый президент — человек военный, бывший капитан. Он служил при военной диктатуре, он положительно отзывался о режиме Пиночета. Он говорил, что будет следовать режиму Пиночета и жёстко расправляться с противниками правых идей», — рассказал Травкин.

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Однако на практике в отношениях с другими государствами даже такие политики оказываются не так жестоки, как кажется поначалу, отметил эксперт. Полного разрыва Бразилии с Россией и другими странами БРИКС, по его мнению, ожидать не стоит.

«Что это даст в отношениях с нашей страной, сказать трудно. Похоже, что отношения с БРИКС будут несколько изменены, но не прервутся. Но надо помнить по опыту других стран Латинской Америки, что всегда политика кандидата отличается от реальных действий уже избранного президента. Смягчаются крайности. Наверное, также будет и в отношениях с Россией и странами БРИКС», — предположил Травкин.

Добавим, президент РФ Владимир Путин поздравил своего нового бразильского коллегу телеграммой. Он выразил надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять двусторонние отношения и конструктивно взаимодействовать в рамках ООН, G20, БРИКС и других международных организаций.

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