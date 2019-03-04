Новости за ночь: Оппозиция выиграла парламентские выборы в Эстонии

ФОТО: Здание эстонского парламента // Wikimedia Commons

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

США пригрозили последствиями попыткам помешать Гуайдо вернуться в Венесуэлу

Помехи к возвращению в страну самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо будут иметь последствия, предупредил в Twitter советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, это вызовет противодействие со стороны Вашингтона и мирового сообщества.

Напомним, Хуан Гуайдо уже несколько дней находится за пределами республики в поездке по странам Латинской Америки. Лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности главы государства 23 января в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций. Его поддержали США, Германия, Канада и ряд других стран. Россия поддерживает официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На выборах в парламент Эстонии победила оппозиционная партия Реформ

В минувшее воскресенье, 3 марта, в Эстонии завершились парламентские выборы. По итогам подсчёта 100% бюллетеней победу одержала оппозиционная партия Реформ с результатом в 28,8% голосов. Об этом сообщает Республиканская избирательная комиссия. Отмечается, что это даёт партии право получить 34 мандата из 101. Вторую позицию заняла Центристская партия с 26 мандатами, третье — Консервативная народная партия с 19 мандатами, далее следует партия Isamaa с 12 мандатами и Социал-демократическая партия с 10 мандатами. Добавим, явка на выборах составила 63,1%.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало доклад об отравлении Скрипалей

Ровно год исполняется 4 марта с момента инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. К этой дате российской посольство в Британии подготовило доклад, с которым удалось ознакомиться ТАСС. Отмечается, что в документе изложена хронология событий того дня, ход расследования, реакция международного сообщества, а также некоторые аспекты сотрудничества Москвы и Лондона по этому делу. Особое внимание уделяется ряду нестыковок и нарушений Великобританией норм международного права, а также вопросам Москвы, на которые в Туманном Альбионе так и не дали ответов. Добавим, спустя год после трагедии Лондон так и не представил чёткой официальной версии произошедшего.

Ранее стало известно, что в российском посольстве готовы встретиться с сыном британской жертвы инцидента Дон Стёрджесс Эваном Хоупом. Он обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «допросить подозреваемых в убийстве его матери» и добиться торжества справедливости. Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» Сергей Скрипаль и его дочь. Позже в Эймсбери от аналогичного вещества пострадали ещё двое, Дон Стёрджесс от отравления скончалась.

Приостановлена продажа билетов на «Евровидение»

Продажа билетов на песенный конкурс «Евровидение», который пройдёт в мае в Тель-Авиве, приостановлена по распоряжению организаторов. Как сообщает РИА Новости, они заподозрили незаконное распределение лучших мест среди местных знаменитостей. Отмечается, что билеты вернут в свободную продажу, если расследование найдёт подтверждение нарушений. Финал конкурса пройдёт в Тель-Авиве 14-18 мая.