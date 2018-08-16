Новости за ночь: В Минобороны опровергли перехват российских Су-24 над Чёрным морем

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Минобороны отреагировало на заявления о перехвате российских Су-24

Министерство обороны России опровергло перехват российских Су-24 в небе над Чёрным морем британскими ВВС, которое якобы произошло 13 августа. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, четыре самолёта (среди них не было ни одного Су-24) выполняли учебные полёты, которые полностью соответствовали международным правилам. В Минобороны заверили, что никто не сопровождал российские самолёты, а ближайший истребитель НАТО находился на расстоянии 30 километров, сообщают РИА Новости.

Экипаж «Механика Погодина» рассказал о возможном силовом захвате судна Украиной

Капитан танкера «Механик Погодин» получил информацию о готовящейся проверке судна, которая связана с якобы неудовлетворительным состоянием судна. Однако, как утверждают в судоходной компании, информация об успешном прохождении проверок на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный есть в порту Херсона. В связи с этим экипаж опасается, что проникновение на судно значительного количества людей может быть связано с силовым захватом судна. Напомним, 10 августа танкер «Механик Погодин» задержали в Херсоне.

СМИ: Позицию по изъятию сверхдоходов химических компаний Минфин сформирует к пятнице

Министерство финансов к 17 августа может сформировать позицию по изъятию сверхдоходов металлургических и химических компаний к пятнице, 17 августа. За день до этого Минэкономики, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды представят свои предложения на этот счёт, сообщает ТАСС со ссылкой на трёх источников в отрасли. Как утверждают СМИ, на данный момент неясно, будет ли происходить изъятие дополнительных доходов при помощи налогов или же с использованием других инструментов. Напомним, ранее стало известно, что подобная мера может принести до 0,5 триллионов рублей в бюджет. Инициатива получила одобрительную резолюцию со стороны президента РФ Владимира Путина.

Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии перед переговорами с Меркель

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости. Российский лидер посетит мероприятие «по пути в Берлин», куда направляется на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Эту информацию также подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее СМИ рассказали, что Владимир Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль, сообщает Газета.ру.