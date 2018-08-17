Новости за ночь: Семак поблагодарил Лукашенко за помощь в победе

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

«Зенит» поблагодарил Лукашенко за помощь в победе над белорусским «Динамо»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл команду из Белоруссии «Динамо» со счётом 8:1. Матч состоялся в Северной столице. В свою очередь, тренер команды Сергей Семак объяснил победу отличным стимулом, который ФК получил перед встречей: футболистов задели слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что во время предыдущего матча сине-бело-голубые «ползали на карачках». Как подчеркнул Семак, подобные слова всегда «по-хорошему раззадоривают», сообщает Матч ТВ.

Украину обвинили в ударе в спину США

В США обвинили Киев в ударе в спину из-за продажи авиационных двигателей Китаю. Такую позицию выразил бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина уже 20 авиационных двигателей для учебно-боевых самолётов КНР. В целом, заключённый ранее контракт предполагает поставку 250 двигателей. Как подчеркнул Триплетт, «украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США», пишет The Washington Post.

Посольство России в США планирует направить Госдепу ноту с требованием «прекратить давление и унижения», которым в тюрьме подвергается гражданка РФ Мария Бутина. Ранее дипломаты навестили её и остались недовольны. По словам представителей дипмиссии, Бутиной приходится каждые 15 минут ночью ходить на допросы, а прогулки на свежем воздухе и вовсе запрещены. Более того, гражданка России пожаловалась, что после каждой встречи ей приходится полностью раздеваться для личного досмотра. Такое сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook, сообщает RT.

СМИ: Самолёт вернулся в Крым из-за поведения Панина

СМИ сообщили, что самолёт с актёром Алексеем Паниным на борту пришлось вернуть в Симферополь из-за его дебоша. Как сообщил один из пассажиров рейса, он ходил по салону воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и не прислушивался к просьбам бортпроводников. Такой пост очевидец опубликовал на своей странице в Instagram. Когда самолёт приземлился в аэропорту, актёра увели сотрудники правоохранительных органов, сообщает Газета.ру.