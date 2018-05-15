Новости за ночь: Патрульная полиция Крыма заработала на Украине

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Главные новости минувшей ночи по версии НСН.

На Украине появилась патрульная полиция Крыма и Севастополя

В Херсонской области Украины приступил к работе отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе». Всего в него набрано 65 сотрудников, которые будут расположены в Чаплинском, Геническом и Каланчакском приграничных районах. Также им предстоит осуществлять контроль над основными трассами, которые соединяют Крым и Украину. Об этом рассказала пресс-служба управления Нацполиции Херсонской области на своей странице в Facebook. Напомним, сотрудников в обособленный отдел начали набирать в апреле 2018 года, сообщает RT.

Число жертв столкновений в секторе Газа увеличилось до 59

Из-за столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газа погибли 59 человек. Такие данные сообщили в палестинском министерстве здравоохранения. Среди погибших – восьмимесячная девочка, которая надышалась газом. Также ранее стало известно о 2,7 тысячах пострадавших в результате столкновений, сообщают РИА Новости. Напомним, стычки начались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Израиль.

СМИ: Пилоты умышленно разбили исчезнувший малайзийский Boeing 777-200

Пилот мог умышленно осуществить крушение малайзийского Boeing 777-200, который пропал с радаров в марте 2014 года и до сих пор не найден. К такому выводу пришли эксперты, которые выступали во время телеэфира 9Now. До крушения пилот мог намеренно отключить систему обнаружения, вести полёт на границе воздушных пространств Малайзии и Таиланда. Это привело к путанице диспетчеров. Более того, экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс предположил, что лётчик мог надеть кислородную маску и разгерметизировать салон, чтобы все остальные люди, которые находились на борту потеряли сознание. Напомним, Boeing 777-200 следовал Куала-Лумпура в Пекин. В ночь на 8 марта 2014 года он пропал с экранов радаров.

Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона

Пхеньян начал демонтировать полигон Пунгери, который является крупнейшим ядерным полигоном в стране. Об этом сообщается в отчёте ресурса 38North, который отслеживает ситуацию в Северной Корее. Оценив снимки полигона со спутника, специалисты пришли к выводу, что с полигона исчезли несколько зданий, частично разобраны рельсы, да и активности в районе казарм не наблюдается. Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын в апреле 2018 года пообещал приостановить ядерные испытания.