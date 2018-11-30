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Новости за ночь: Кремль ответил на отказ Трампа от встречи

30 Ноября 2018 в 07:38
Новости за ночь: Кремль ответил на отказ Трампа от встречи

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Песков: Путин готов к новым контактам с Трампом

В Кремле сожалеют из-за отмены американской стороной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на решение коллеги из Соединённых Штатов, Владимир Путин готов к новым контактам. Как подчеркнул Дмитрий Песков, отмена переговоров свидетельствует о том, что обсуждение серьёзных вопросов, которые затрагивают как международную, так и двустороннюю повестку, «откладывается на неопределённое время», пишет ТАСС. Напомним, встреча Путина и Трампа должна была произойти на саммите G20.

Тбилиси не планирует сотрудничать с Москвой

Грузия в настоящий момент не будет сотрудничать с Россией из-за «поведения» Москвы. Об этом заявила избранный президент страны Саломе Зурабишвили. По её слова, в данном вопросе Тбилиси будет придерживаться проевропейской позиции. В то же время Зурабишвили подчеркнула, что если Запад вновь начнёт вести диалог с Россией, то и Грузия «не останется в стороне», сообщает «Би-би-си». Напомним, нового президента Грузии избрали 28 ноября во втором туре голосования.

Американист: Для Трампа отмена встречи с Путиным — внутриполитическая игра
В Бельгии сообщили о перехвате российских Су-27

Минобороны Бельгии заявило о перехвате российских истребителей Су-27 над Балтийским морем. Инцидент произошёл 28 ноября. В военном ведомстве королевства подчеркнули, что самолёты РФ выполняли полёт, не предоставив полётный план. Поэтому в воздух подняли F-16. За последние десять дней это третий инцидент с участием российских и бельгийских ВВС. При этом в РФ неоднократно подчёркивали, что все полёты самолётов проходят в соответствии с международно-правовыми нормами.

Киев может разорвать 40 соглашений с Москвой

Украина планирует разорвать 40 соглашений с Россией, причём произойдёт это «очень быстро». Об этом рассказал министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, в последнее время уже «убиты» 48 соглашений. В то же время глава МИД подчеркнул, что относиться к разрыву соглашений нужно «очень аккуратно», чтобы не навредить гражданам страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1». Климкин отметил, что Киев пересмотрит договорно-правовую базу с Москвой.

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