Новости за ночь: Экспертиза определила причину пожара в «Зимней вишне»

Главные события прошедшей ночи по версии НСН.

СМИ: Экспертиза определила место возгорания в «Зимней вишне»

Установлена причина пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». СМИ сообщили, что возгорание началось в светодиодном светильнике, куда попала талая вода с крыши. Как уточняется, за несколько дней до трагедии лампы над «сухим» бассейном постоянно гасли, но позже вновь начинали работать, поэтому работники не придали этому значения. В то же время в электросети неправильно распределяли нагрузку, что создавало угрозу короткого замыкания. К такому выводу пришли во время экспертизы, которая была назначена Следственным комитетом, сообщает «Коммерсант». Напомним, в результате пожара в ТЦ погибли 60 человек, большая часть из них – дети.

Стало известно, когда Вашингтон введён новые антироссийские санкции

Новые санкции США против России вступят в силу 27 августа. Об этом рассказал представитель Госдепа. По его словам, соответствующее уведомление в федеральном регистре уже подписано. Ожидается, что опубликовано оно будет в предстоящий понедельник, сообщают РИА Новости. Напомним, срок уведомления о санкциях истёк ещё 22 августа. Ограничительные меры против РФ введены из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Вашингтоне, как и в ряде других западных стран, уверены в причастности к инциденту Москвы.

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ) получают оружие через полулегальные структуры, иногда этому способствуют спецслужбы отдельных стран. С таким заявлением во время заседания Совбеза ООН по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма выступил постоянный представитель России в организации Василий Небензя. Называть страны, которые помогают боевикам, он не стал. Дипломат также подчеркнул, что мирному урегулированию конфликта в Сирии может помешать террористическая организация «Аль-Каида» (деятельность запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Адвокат Трампа предрёк восстание в США из-за импичмента президенту

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал восстание в Соединённых Штатах в том случае, если главе страны будет объявлен импичмент. По его словам, сделать это можно только «по политическим причинам, а народ против этого». При этом сам Дональд Трамп предположил, что в случае объявления ему импичмента экономику США ожидают негативные последствия, пишет RT.